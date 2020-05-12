Десна отримала результати тестів на коронавірус – клуб приступив до занять

Головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь розповів про поступовий вихід з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

"Ми зібралися трохи раніше, вже провели тестування 56 осіб – це футболісти та працівники бази. Через три доби отримали результати, що всі здорові.

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Тренуємося індивідуально, 40-50 хвилин в день. Після результатів тестування провели заняття в малих групах, без єдиноборств. Вже можемо сміливо приступати до командних тренувань", – заявив Рябоконь у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, напередодні до занять приступили також футболісти київського Динамо та Олександрії.

Десна після 23-х турів посідає четверту сходинку чемпіонату України і відстає від другого місця на три пункти.

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