Десна на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что получила аттестат УПЛ на сезон 2021/22.

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Ранее СМИ заявляли, что черниговский клуб вместе с Олимпиком и Ингульцом рискуют не сыграть в элите в следующем сезоне. Какие были претензии к Десне – не уточняется.

Напомним, накануне об успешном получении атестата заявил и донецкий клуб.

К слову, подопечные Александра Рябоконя в прошлом сезоне заняли в турнирной таблице УПЛ шестое место, набрав 38 очков.

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