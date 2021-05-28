Десна подтвердила получение аттестата УПЛ
Слухи о возможных проблемах черниговского клуба оказались неподтвержденными.
Десна на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что получила аттестат УПЛ на сезон 2021/22.
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Ранее СМИ заявляли, что черниговский клуб вместе с Олимпиком и Ингульцом рискуют не сыграть в элите в следующем сезоне. Какие были претензии к Десне – не уточняется.
Напомним, накануне об успешном получении атестата заявил и донецкий клуб.
К слову, подопечные Александра Рябоконя в прошлом сезоне заняли в турнирной таблице УПЛ шестое место, набрав 38 очков.
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