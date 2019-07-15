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Десна подписала Кузыка

16:17 43 Читати українською
Десна подписала Кузыка
Орест Кузык / Фото ПФЛ

Черниговский клуб усилился хавбеком Орестом Кузыком.

Десна на официальном сайте объявила о подписании контракта с 24-летним игроком.

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Кузык прошел с "северянами" полноценные сборы и даже смог отличиться голом в одном из спаррингов. Этого оказалось достаточно, чтобы руководство Десны предложило хавбеку соглашение сроком на один год.

Последним клубом воспитанника Динамо был СК Днепр-1, которому Кузык помог выйти в УПЛ (11 матчей, 4 гола).

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Динамо Киев Динамо Киев Орест Кузык Орест Кузык Трансферы чемпионата Украины СК Днепр-1 СК Днепр-1 Десна Десна Трансферы
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