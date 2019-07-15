Бабич рассказал, какие позиции в Мариуполе требуют усиления

Главный тренер приазовцев поделился мнением относительно дальнейшей комплектации команды.

"Самое главное, что сбор мы закончили без травм. В целом, подготовка прошла нормально, познакомились с нашими новичками – Дмитрием Топаловым, Виктором Корниенко, Максимом Чехом и Алексеем Кащуком. Команда стала моложе и более азартной.

"Надеюсь, Шахтер посмотрит на Сикана и вернет его в Мариуполь", – Бабич

Однозначно стоит ожидать еще новичков, нам надо усилить 2-3 позиции. Все же нас покинуло пять игроков, поэтому нам необходимо максимально быстро усилиться. Глубины состава для матчей на два фронта нам пока не хватает.

Прежде всего, нам нужен нападающий. А также центральный полузащитник. Хотелось бы иметь игроков, которые могли бы закрыть несколько позиций. Нужны исполнители, которые могли бы сыграть и на позиции десятого номера, флангового нападающего и полузащитника, способного вести игру", – сказал Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, приазовцы в прошлом сезоне заняли четвертое место УПЛ, благодаря чему посоревнуются в квалификации за место в групповом этапе Лиги Европы.

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