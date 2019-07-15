toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Бабич рассказал, какие позиции в Мариуполе требуют усиления

15:23 49 Читати українською
Бабич рассказал, какие позиции в Мариуполе требуют усиления
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Главный тренер приазовцев поделился мнением относительно дальнейшей комплектации команды.

"Самое главное, что сбор мы закончили без травм. В целом, подготовка прошла нормально, познакомились с нашими новичками – Дмитрием Топаловым, Виктором Корниенко, Максимом Чехом и Алексеем Кащуком. Команда стала моложе и более азартной.

"Надеюсь, Шахтер посмотрит на Сикана и вернет его в Мариуполь", – Бабич

Однозначно стоит ожидать еще новичков, нам надо усилить 2-3 позиции. Все же нас покинуло пять игроков, поэтому нам необходимо максимально быстро усилиться. Глубины состава для матчей на два фронта нам пока не хватает.

Прежде всего, нам нужен нападающий. А также центральный полузащитник. Хотелось бы иметь игроков, которые могли бы закрыть несколько позиций. Нужны исполнители, которые могли бы сыграть и на позиции десятого номера, флангового нападающего и полузащитника, способного вести игру", – сказал Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, приазовцы в прошлом сезоне заняли четвертое место УПЛ, благодаря чему посоревнуются в квалификации за место в групповом этапе Лиги Европы.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Супергол Мареза на последней минуте в видеообзоре матча Алжир – Нигерия – 2:1
00:40
764
Теги
Трансферы Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
15
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук