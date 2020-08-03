Десна окончательно определилась, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы

"К сожалению, в Чернигове на своем стадионе мы сыграть в еврокубках не сможем, поскольку арена не пройдет аттестацию УЕФА. В связи с этим мы хотели бы сыграть в Лиге Европы в Киеве. Рассматриваем вариант только в столице и на Оболонь-Арене. В Киев смогут приехать наши болельщики и поддержать Десну.

Конопля опроверг информацию о согласованной аренде в Десне – игрок имеет другие предложения

Правда, где нам предстоит сыграть матч квалификации Лиги Европы, еще непонятно. Все будет зависеть от жеребьевки. Поскольку отбор будет состоять из одного матча, пока непонятно, где мы сыграем – дома, на нейтральном поле или на выезде. Точных дат матчей отбора УЕФА тоже еще не определил.

Насколько нам известно, это произойдет только после того, как завершится нынешний евросезон, который был продлен из-за коронавируса. Пока ясности с новым еврокубковым сезоном нет", – поделился Мельник в комментарии meta-ratings.

Напомним, Десна впервые в своей истории пробилась в еврокубки и начнет свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Я позвонил президенту Шахтера": о чем говорил Луческу на презентации в Динамо