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Десна окончательно определилась, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы

09:21 - Читати українською
Десна окончательно определилась, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы
Игроки Десны / фото: ФК Десна

Спортивный директор Десны Вадим Мельник рассказал, где черниговский клуб планирует проводить еврокубковые поединки.

"К сожалению, в Чернигове на своем стадионе мы сыграть в еврокубках не сможем, поскольку арена не пройдет аттестацию УЕФА. В связи с этим мы хотели бы сыграть в Лиге Европы в Киеве. Рассматриваем вариант только в столице и на Оболонь-Арене. В Киев смогут приехать наши болельщики и поддержать Десну.

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Правда, где нам предстоит сыграть матч квалификации Лиги Европы, еще непонятно. Все будет зависеть от жеребьевки. Поскольку отбор будет состоять из одного матча, пока непонятно, где мы сыграем – дома, на нейтральном поле или на выезде. Точных дат матчей отбора УЕФА тоже еще не определил.

Насколько нам известно, это произойдет только после того, как завершится нынешний евросезон, который был продлен из-за коронавируса. Пока ясности с новым еврокубковым сезоном нет", – поделился Мельник в комментарии meta-ratings.

Напомним, Десна впервые в своей истории пробилась в еврокубки и начнет свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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Теги
Лига Европы Десна Десна Оболонь-Арена Вадим Вадим Мельник
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