Десна остаточно визначилась, де проводитиме домашні матчі Ліги Європи

"На жаль, в Чернігові на своєму стадіоні ми зіграти в єврокубках не зможемо, оскільки арена не пройде атестацію УЄФА. У зв'язку з цим ми хотіли б зіграти в Лізі Європи в Києві. Розглядаємо варіант тільки в столиці і на Оболонь-Арені. До Києва зможуть приїхати наші вболівальники і підтримати Десну.

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Правда, де нам випаде зіграти матч кваліфікації Ліги Європи, ще незрозуміло. Все буде залежати від жеребкування. Оскільки відбір буде складатися з одного матчу, поки незрозуміло, де ми зіграємо – вдома, на нейтральному полі або на виїзді. Точних дат матчів відбору УЄФА теж ще не визначив.

Наскільки нам відомо, це станеться лише після того, як завершиться нинішній євросезон, який був продовжений через коронавірус. Поки ясності з новим єврокубковим сезоном немає", – поділився Мельник у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Десна вперше у своїй історії пробилась до єврокубків та розпочне свій шлях з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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