Суперсовременный стадион за китайские деньги и Олимпиада-2032 – шутка на 1 апреля от Прикарпатья

Прикарпатье Ивано-Франковск пошутило в соцсетях о договоре с китайским миллиардером Чен Шеном, который готов инвестировать в строительство суперсовременного стадиона в городе для принятия летней Олимпиады-2032.

Прикарпатье на своей официальной странице в Facebook решило разыграть болельщиков и сообщило о сенсационном договоре с миллиардером Чен Шеном, который предусматривает строительство нового современного стадиона в Ивано-Франковске. Кроме этого в сообщении говорится, что город собирается принять летние Олимпийские игры в 2032 году.

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"Китайский миллиардер Чен Шен решил инвестировать в строительство новой суперсовременной арены в Ивано-Франковске.

Соответствующее соглашение было подписано с городским головой Русланом Марцинкивым.

Стоимость сооружения составит ориентировочно 60 млн долларов, а дальнейшие инвестиции китайского бизнесмена достигнут 1,04 млрд долларов.

Стадион планируют использовать для проведения масштабных международных спортивных событий. В частности, Франковск поборется за право проведения летней Олимпиады-2032", – написали на странице клуба.