Десна дома победила Мариуполь

Дубль Дениса Безбородько помог Десне одержать победу над Мариуполем.

Первый тайм получился достаточно динамичным. Черниговцы вышли вперёд уже на 4-й минуте после шедеврального выстрела Безбородько, который подхватил мяч после обрезки, протянул его через полполя и попал в девятку с дистанции. Это изрядно озадачило гостей, которые пришли в себя лишь ближе к концу тайма. За это время черниговцы создали серию голевых моментов: так, на 21-й минуте Хлёбас вошёл в штрафную с левого края и нанес мощный удар, но Гальчук парировал; на 27-й Дмитрий воспользовался обрезкой Яворского и неточно пробил с острого угла, а на 36-й же Безбородко завершил передачу Мостового ударом с нескольких метров мимо ближней девятки. Кроме того, на 34-й минуте после удара Артёма Фаворова Игорь Тищенко подыграл себе рукой, однако арбитр пенальти не дал.

У Мариуполя за время активности Десны был только один действительно опасный момент на 22-й минуте, когда с острого угла пробивал Борячук – Паст парировал. Впрочем, в конце тайма гости явно проснулись и начали активно наседать на ворота соперника: так, на 42-й на пенальти после игры рукой в ​​штрафной Десны могли претендовать уже "азовцы", а на 45-й с острого угла опасно пробил Кирюханцев – Паст снова был на высоте. Несколько раз на оперативный простор вырывался Борячук, однако все эти потуги успеха не имели.

Второй тайм Десне снова удалось начать с быстрого гола – и снова его автором стал Денис Безбородько, который на 47-й минуте воспользовался ужасной ошибкой Быкова, вышел один на один и переиграл Гальчука. На 52-й же черниговцы были близки к третьему голу, но выстрел Артема Фаворова со штрафного из-под перекладины вытащил голкипер. Несколько раз на ударную позицию в штрафной вырывался Дмитрий Хлёбас, однако ему катастрофически не везло с завершением. За это гости могли наказать на 60-й минуте, когда после удара головой в исполнении Алексея Быкова черниговцам пришлось выносить мяч с линии ворот.

Примерно с 70-х минут стало очевидно, что Десна не отпустит победу. Мариуполь всё меньше стал реально заострять, а те моменты, которые имел, безжалостно губил – как, например, перспективный штрафной на 78-й минуте, когда Борячук пробил просто ужасно. Десна играла по счёту и уверенно довела матч до победы, которая для черниговцев стала второй на родном стадионе и пятой вообще.

"Северяне" поднялись на шестое место и вплотную приблизились к "азовцам", у которых на одно очко больше – шестнадцать против семнадцати. Впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи еще не сыграли.

Чемпионат Украины 2018/2019, 13-й тур

Десна –Мариуполь – 2:0

Голы: Безбородко, 4, 47