Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча

В матче 20 тура УПЛ Десна принимает Динамо. Александр Рябоконь и Александр Хацкевич объявили стартовые составы команд.
Матч и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24" началась в 14:00. Наставники уже определились с игроками, которые начнут игру с первых минут.
Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
К слову, вчера в матче молодежных команд Динамо разгромило Десну со счетом 8:0.
Десна – Динамо: стартовые составы команд
Десна: Литовка, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Парцвания, Немчанинов, Огиря, Мостовой, А. Фаворов, Картушов, Безбородько.
Запасные: Паст, Козак, Старенький, Слинкин, Сергийчук, Волков, Богданов.
Динамо: Бойко, Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Соль.
Запасные: Бущан, Сидклей, Кадар, Цитаишвили, Гармаш, Русин, Алибеков