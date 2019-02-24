Десна благодаря супербыстрому голу обыграла Арсенал-Киев и поднялась на 5 место

Черниговская Десна в матче 19 тура УПЛ одержала победу над киевским Арсеналом. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Премьер-лига Украины, 19-й тур

Арсенал-Киев – Десна – 0:2

Гол: Д.Фаворов, 1, А.Фаворов, 90+1

Для того, чтобы открыть счет, Десне понадобилось 40 секунд. Денис Фаворов откликнулся на передачу Филиппова и вывел свою команду вперед.

Хозяева попытались ответить несколькими выпадами, но подопечные Рябоконя уверенно блокировали все атаки "канониров".

Во втором тайме команды действовали агрессивно, о чем свидетельствует большое количество желтых карточек. На 64-й минуте Имереков мог снять интигу в матче, но с близкого расстояния пробил выше ворот.

Через несколько минут Ковпак классно прострелил, но Алексеев не откликнулся на передачу.

Конец встречи выдался скучным. Арсенал-Киев так и не смог создать опасность у ворот Десны, а гостей вполне устраивала и минимальная победа. Впрочем, в конце встречи гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Артем Фаворов.

Десна имеет в активе 27 очков и находится на 5 месте в турнирной таблице, Арсенал-Киев с 8 зачетными пунктами находится на дне таблицы.