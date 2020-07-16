Александрия победила Десну впервые в сезоне – черниговцы потеряли шансы на Лигу чемпионов

Десна в Чернигове проиграла Александрии (1:3) в рамках 31-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Десна – Александрия стартовал в 19:00. Игру транслировал телеканал УНИАН, а "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка 31-го тура Премьер-лиги. На момент начала игры Десна и Александрия занимали 4 и 5 места соответственно. Команда Александра Рябоконя уже гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы, а вот александрийцы вынуждены добывать путевку в еврокубки через плей-офф, так как точно финишируют пятыми.

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Интересно, что в текущем сезоне Десна является крайне неудобным соперником для подопечных Шарана. Все 3 предыдущих матча чемпионата завершились победами черниговцев с общим счетом 10:1.

Уже на первой минуте Шастал упал в штрафной Десны, но арбитр развел руками – нет пенальти. А вот на 8-й минуте забили хозяева. После подачи углового Тамм выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота гостей. Отметим неуверенную игру Билыка, который откровенно ошибся на выходе. Быстрый гол на время успокоил игру, но впоследствии гости все же отыгрались благодаря стандарту. На 32-й минуте Дмитрий Шастал оказался самым расторопным в штрафной и ударом под перекладину прошил Паста. На последних секундах тайма Десна едва не вышла вперед, но тут уже Билык сыграл надежно. 1:1 – итог первой половины игры.

На 57-й минуте Александрия вышла вперед. Богдан Мишенко после эффектного паса "черпачком" в исполнении Ковальца расстрелял голкипера ударом в ближний угол. Еще через 4 минуты Десна оказалась в нокауте. Максим Задерака головой замкнул классный навес Мирошниченко – 1:3. Этот гол стал последним в поединке. Подопечные Шарана без особого труда засушили игру и довели матч до победы.

В итоге, Александрия победила Десну впервые в сезоне и лишила команду Рябоконя шансов на второе место после победы Динамо над Зарей. Судьба "бронзы" решится в воскресенье, 19 июля, в очном матче Зари и Десны. Черниговцев устроит только победа, тогда как подопечным Виктора Скрипника будет достаточно не проиграть, ведь они опережают Десну на 2 пункта.

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