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Десна не сыграет еврокубковые матчи в Чернигове – спортивный директор клуба озвучил возможные варианты

16:13 - Читати українською
Десна не сыграет еврокубковые матчи в Чернигове – спортивный директор клуба озвучил возможные варианты
Десна / ФК Десна

Функционер директор Десны Вадим Мельник рассказал о ближайших планах клуба.

 

"Думаю, до конца еще никто не понимает, какое это достижение для клуба. Я пришел в Десну еще игроком, тогда она выступала во Второй лиге, а сейчас мы добились выполнения нашей мечты.

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Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, поэтому команда постарается подняться еще выше в турнирной таблице. Мы не скрываем, что хотим завоевать медали.

Где Десна будет играть еврокубковые матчи? К сожалению, это будет не в Чернигове. Квалификацию можно сыграть на Оболонь-Арене, стадионе Динамо им. В. Лобановского. Групповой раунд могут принять НСК Олимпийский, Арена-Львов, Днепр-Арена и стадион Черноморец. Сейчас прорабатываются различные варианты, но окончательного решения пока нет.

Относительно реконструкции домашнего стадиона Десны... Точных сроков сказать не могу. Вопрос решается, так как стадион не принадлежит городу – это государственный объект", – сказал Мельник в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 30-ти туров Десна с 55 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ, отставая от Зари и Динамо на два и один пункт соответственно. Подопечные Шарана с 45 баллами – пятые.

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