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ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні – чернігівці втратили шанси на Лігу чемпіонів

20:53 - Читать на русском
Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні – чернігівці втратили шанси на Лігу чемпіонів
Десна – Олександрія: рахунок і огляд матчу УПЛ 16 липня 2020 / ФК Олександрія

Десна в Чернігові програла Олександрії (1:3) в рамках 31-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

9’ Йоонас Тамм
 
Дмитро Шастал 32’
Богдан Мишенко 57’
Максим Задерака 61’
9’ Йоонас Тамм
32’ Дмитро Шастал
57’ Богдан Мишенко
61’ Максим Задерака

Матч та онлайн-трансляція Десна – Олександрія стартував о 19:00. Гру транслював телеканал УНІАН, а "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Прем'єр-ліги. На момент початку гри Десна та Олександрія посідали 4 і 5 місця відповідно. Команда Олександра Рябоконя вже гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги Європи, а от олександрійці вимушені здобувати путівку в єврокубки через плей-офф, позаяк точно фінішують п'ятими.

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Цікаво, що у поточному сезоні Десна є вкрай незручним суперником для підопічних Шарана. Всі 3 попередні матчі чемпіонату завершилися перемогами чернігівців із загальним рахунком 10:1.

Вже на першій хвилині Шастал впав у штрафному Десни, але арбітр розвів руками – немає пенальті. А от на 8-й хвилині забили господарі. Після подачі кутового Тамм виграв верхову боротьбу та відправив м'яч у ворота гостей. Відзначимо невпевнену гру Білика, який відверто помилився на виході. Швидкий гол на певний час заспокоїв гру, але згодом гості все ж відігралися завдяки стандарту. На 32-й хвилині Дмитро Шастал виявився найспритнішим у штрафному майданчику та ударом під поперечку прошив Паста. На останніх секундах тайму Десна ледь не вийшла вперед, але тут уже Білик зіграв надійно. 1:1 – підсумок першої половини гри.

На 57-й хвилині Олександрія вийшла вперед. Богдан Мишенко після ефектного пасу "черпачком" у виконанні Ковальця розстріляв голкіпера ударом у ближній кут. Ще за 4 хвилини Десна опинилася в нокауті. Максим Задерака головою замкнув класний навіс Мірошніченка – 1:3. Цей гол став останнім у поєдинку. Підопічні Шарана без особливих труднощів засушили гру та довели матч до перемоги.

У підсумку, Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні та позбавила команду Рябоконя шансів на друге місце після перемоги Динамо над Зорею. Доля "бронзи" вирішиться у неділю, 19 липня, в очному матчі Зорі та Десни. Чернігівців влаштує лише перемога, тоді як підопічним Віктора Скрипника буде достатньо не програти, адже вони випереджають Десну на 2 пункти.

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