Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні – чернігівці втратили шанси на Лігу чемпіонів

Десна в Чернігові програла Олександрії (1:3) в рамках 31-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Десна – Олександрія стартував о 19:00. Гру транслював телеканал УНІАН, а "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Прем'єр-ліги. На момент початку гри Десна та Олександрія посідали 4 і 5 місця відповідно. Команда Олександра Рябоконя вже гарантувала собі участь у кваліфікації Ліги Європи, а от олександрійці вимушені здобувати путівку в єврокубки через плей-офф, позаяк точно фінішують п'ятими.

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Цікаво, що у поточному сезоні Десна є вкрай незручним суперником для підопічних Шарана. Всі 3 попередні матчі чемпіонату завершилися перемогами чернігівців із загальним рахунком 10:1.

Вже на першій хвилині Шастал впав у штрафному Десни, але арбітр розвів руками – немає пенальті. А от на 8-й хвилині забили господарі. Після подачі кутового Тамм виграв верхову боротьбу та відправив м'яч у ворота гостей. Відзначимо невпевнену гру Білика, який відверто помилився на виході. Швидкий гол на певний час заспокоїв гру, але згодом гості все ж відігралися завдяки стандарту. На 32-й хвилині Дмитро Шастал виявився найспритнішим у штрафному майданчику та ударом під поперечку прошив Паста. На останніх секундах тайму Десна ледь не вийшла вперед, але тут уже Білик зіграв надійно. 1:1 – підсумок першої половини гри.

На 57-й хвилині Олександрія вийшла вперед. Богдан Мишенко після ефектного пасу "черпачком" у виконанні Ковальця розстріляв голкіпера ударом у ближній кут. Ще за 4 хвилини Десна опинилася в нокауті. Максим Задерака головою замкнув класний навіс Мірошніченка – 1:3. Цей гол став останнім у поєдинку. Підопічні Шарана без особливих труднощів засушили гру та довели матч до перемоги.

У підсумку, Олександрія перемогла Десну вперше в сезоні та позбавила команду Рябоконя шансів на друге місце після перемоги Динамо над Зорею. Доля "бронзи" вирішиться у неділю, 19 липня, в очному матчі Зорі та Десни. Чернігівців влаштує лише перемога, тоді як підопічним Віктора Скрипника буде достатньо не програти, адже вони випереджають Десну на 2 пункти.

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