Десна – Заря: Скрипник назвал главные причины поражения луганчан

"Первый тайм можно занести нам в актив – было хорошее движение с мячом и без. Забили гол. Стандарты – это конек Десны. Они воспользовались неразберихой. Когда счет 1:2 – раскрываешься, потом стало 1:3. Заслуженная победа Десны.

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Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться. Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплементы говорить по работе на тренировках. Но в таких матчах всегда есть волнение, возможно, не смогли с ним совладать. Хотелось бы, чтобы новички быстрее интегрировались.

Второй тайм не получился, Десна прибавила. Поражение есть поражение. Травма Абу-Ханны – игровой момент, но обидно, когда надо менять игрока уже в первом тайме", – сказал Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в стартовом матче нового сезона УПЛ луганчане, побеждая после первого тайма, уступили команде Александра Рябоконя со счетом 1:3.

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