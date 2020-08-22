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Десна – Заря: Скрипник назвал главные причины поражения луганчан

21:37 - Читати українською
Десна – Заря: Скрипник назвал главные причины поражения луганчан
Виктор Скрипник / Фото из открытых источников

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды от Десны (1:3) в первом туре чемпионата Украины.

58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский

"Первый тайм можно занести нам в актив – было хорошее движение с мячом и без. Забили гол. Стандарты – это конек Десны. Они воспользовались неразберихой. Когда счет 1:2 – раскрываешься, потом стало 1:3. Заслуженная победа Десны.

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Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться. Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплементы говорить по работе на тренировках. Но в таких матчах всегда есть волнение, возможно, не смогли с ним совладать. Хотелось бы, чтобы новички быстрее интегрировались.

Второй тайм не получился, Десна прибавила. Поражение есть поражение. Травма Абу-Ханны – игровой момент, но обидно, когда надо менять игрока уже в первом тайме", – сказал Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в стартовом матче нового сезона УПЛ луганчане, побеждая после первого тайма, уступили команде Александра Рябоконя со счетом 1:3.

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Десна - Заря Заря Заря Десна Десна Джоель Абу Джоель Абу Ханна Виктор Виктор Скрипник
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