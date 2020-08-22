Десна – Зоря: Скрипник назвав головні причини поразки луганців

"Перший тайм можна занести нам в актив – був гарний рух з м'ячем і без. Забили гол. Стандарти – це коник Десни. Вони скористалися плутаниною. Коли рахунок 1:2 – розкриваєшся, потім стало 1:3. Заслужена перемога Десни.

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Хороший перший тайм. За рахунок нього можемо розвиватися. Новачки старалися, вони звикають до вимог. Можу лише компліменти говорити щодо роботи на тренуваннях. Але в таких матчах завжди є хвилювання, можливо, не змогли з ним впоратися. Хотілося б, щоб новачки швидше інтегрувалися.

Другий тайм не вийшов, Десна додала. Поразка є поразка. Травма Абу Ханни – ігровий момент, але прикро, коли треба міняти гравця вже у першому таймі", – сказав Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону УПЛ луганці, перемагаючи після першого тайму, поступились команді Олександра Рябоконя з рахунком 1:3.

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