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Десна – Зоря: Скрипник назвав головні причини поразки луганців

21:37 - Читать на русском
Десна – Зоря: Скрипник назвав головні причини поразки луганців
Віктор Скрипник / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди від Десни (1:3) у першому турі чемпіонату України.

58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Олександр Філіппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Пилип Будківський

"Перший тайм можна занести нам в актив – був гарний рух з м'ячем і без. Забили гол. Стандарти – це коник Десни. Вони скористалися плутаниною. Коли рахунок 1:2 – розкриваєшся, потім стало 1:3. Заслужена перемога Десни.

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Хороший перший тайм. За рахунок нього можемо розвиватися. Новачки старалися, вони звикають до вимог. Можу лише компліменти говорити щодо роботи на тренуваннях. Але в таких матчах завжди є хвилювання, можливо, не змогли з ним впоратися. Хотілося б, щоб новачки швидше інтегрувалися.

Другий тайм не вийшов, Десна додала. Поразка є поразка. Травма Абу Ханни – ігровий момент, але прикро, коли треба міняти гравця вже у першому таймі", – сказав Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у стартовому матчі нового сезону УПЛ луганці, перемагаючи після першого тайму, поступились команді Олександра Рябоконя з рахунком 1:3.

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Теги
Десна - Зоря Зоря Зоря Десна Десна Джоель Абу Джоель Абу Ханна Віктор Віктор Скрипник
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