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Десна – Динамо: киевляне отправились в Чернигов с впечатляющими кадровыми потерями

20:55 - Читати українською
Десна – Динамо: киевляне отправились в Чернигов с впечатляющими кадровыми потерями
Десна – Динамо: киевляне понесли серьезные потери / ФК Динамо

Алексей Михайличенко может рассчитывать только на 4-х номинальных защитников в поединке 28-го тура УПЛ против Десны.

 

Сразу трое защитников Динамо не помогут команде в воскресном матче против Десны. Виталий Миколенко, Денис Попов и Никита Бурда остались в Киеве и не поехали с партнерами на игру. Не сыграет и травмированный Сергей Сидорчук, информирует официальный сайт Динамо.

Если Бурда продолжает восстановление от травмы, то информации о повреждении Миколенко и Попова не было. Таким образом, в распоряжении Алексея Михайличенко осталось лишь 4 номинальных защитника – Александр Сирота, Йосип Пиварич, Артем Шабанов и Томаш Кендзера.

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Список игроков Динамо, которые отправились на матч против Десны:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Сирота, Пиварич, Шабанов, Кендзёра;

Полузащитники: Цыганков, Де Пена, Дуэлунд, Кадири, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль, Каргбо.

Матч Десна – Динамо состоится в воскресенье, 28 июня. Начало – в 19:30. Киевляне занимают второе место в УПЛ, а Десна идет четвертой.

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Главное Виталий Виталий Миколенко Денис Денис Попов Десна - Динамо Киев Сергей Сергей Сидорчук Никита Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев
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