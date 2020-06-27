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Десна – Динамо: кияни вирушили до Чернігова з вражаючими кадровими втратами

20:54 - Читать на русском
Десна – Динамо: кияни вирушили до Чернігова з вражаючими кадровими втратами
Десна – Динамо: кияни зазнали серйозних втрат / ФК Динамо

Олексій Михайличенко має у своєму розпорядженні лише 4-х номінальних захисників на поєдинок 28-го туру УПЛ проти Десни.

 

Одразу троє захисників Динамо не допоможуть команді у недільному матчі проти Десни. Віталій Миколенко, Денис Попов та Микита Бурда залишилися в Києві та не поїхали з партнерами на гру. Не зіграє і травмований Сергій Сидорчук, інформує офіційний сайт Динамо.

Якщо Бурда продовжує відновлення від травми, то інформації про пошкодження Миколенка та Попова не було. Таким чином, у розпорядженні Олексія Михайличенка залишилося лише 4 номінальні захисники – Олександр Сирота, Йосіп Піваріч, Артем Шабанов та Томаш Кендзьора.

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Список гравців Динамо, які вирушили на матч проти Десни:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Сирота, Піваріч, Шабанов, Кендзьора;

Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Кадірі, Буяльський, Шапаренко, Цітаішвілі, Шепелєв, Вербіч, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль, Каргбо.

Матч Десна – Динамо відбудеться в неділю, 28 червня. Початок – о 19:30. Кияни посідають друге місце в УПЛ, а Десна йде четвертою.

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Віталій Віталій Миколенко Денис Денис Попов Десна - Динамо Сергій Сергій Сидорчук Микита Микита Бурда Динамо Динамо Головне
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