Десна – Динамо: легенда киевлян назвал фаворита противостояния своих бывших команд

Экс-защитник Динамо Олег Кузнецов, который в свое время именно из Десны перешел в киевский клуб, поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ между Десной и Динамо.

"Надеюсь, получится интересная игра. Десна в случае поражения прекращает борьбу за второе место, поэтому не сомневаюсь, что черниговцы приложат все усилия, чтобы обыграть Динамо. Но, судя по последним матчам, у Десны наметился определенный спад, поэтому все равно фаворитом предстоящей встречи считаю Динамо. Надеюсь, киевляне победят.

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В нынешнем сезоне Десна уже дважды отбирала очки у киевлян. И рано или поздно такую неутешительную тенденцию нужно прерывать. Одинаковых матчей не бывает, каждый раз все складывается по-разному. Возможно, после карантина Динамо не совсем удачно стартовало в матче с Шахтером, но потом за счет игр команда заметно набрала ритм, тонус и добавила в игре. Сейчас, по моему мнению, именно киевляне выглядят лучше.

Сразу скажу, что Десна – очень неплохая команда, мне она нравится. В ней собрано много игроков, которые выступали в других клубах Премьер-лиги и являются достаточно опытными. Причем, это не 11-12 человек, но и запасные. Черниговцы как раз сильны в этом компоненте – они не раз переламывали ход игры в свою пользу как раз благодаря заменам. Также у них очень хороший тренер Александр Рябоконь, который от матча к матчу доказывает свой уровень. Поэтому Динамо будет трудновато, но, повторюсь, судя по игре, которую в последнее время демонстрируют обе команды, преимущество на стороне киевлян", – цитирует Кузнецова официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне после 27 туров в турнирной таблице чемпионата Украины занимают второе место, набрав 55 очков. Заря, которая дышит "бело-синим" в спину, отстает от Динамо на три пункта.

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