Дидье Дешам заявил, что целью сборной Франции на ЧМ-2022 будет выход в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что главной целью его команды на чемпионате мира в Катаре будет выход из группы. "Наша цель – попасть в 1/8 финала турнира", - цитирует Дешама RMC Sport.

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Также Дешам заявил, что на ЧМ в Катаре планирует вернуться к использованию схемы с четырьмя защитниками. По этой причине тренер не включил латераля Марселя Жонатана Клоса в предварительную заявку на турнир.

Согласно Get Football News France, Дешам дал понять, что, несмотря на победу сборной Франции в Лиге наций, предыдущая схема с тремя центральными защитниками привела к дисбалансу состава.

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