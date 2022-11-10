Дідьє Дешам заявив, що метою збірної Франції на ЧС-2022 буде вихід до 1/8 фіналу.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам заявив, що головною метою його команди на чемпіонаті світу у Катарі буде вихід із групи. "Наша мета – потрапити до 1/8 фіналу турніру", - цитує Дешама RMC Sport.

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Також Дешам заявив, що на ЧС у Катарі планує повернутися до використання схеми із чотирма захисниками. Тому тренер не включив латераля Марселя Жонатана Клоса в попередню заявку на турнір.

Згідно з Get Football News France, Дешам дав зрозуміти, що, незважаючи на перемогу збірної Франції в Лізі націй, попередня схема з трьома центральними захисниками призвела до дисбалансу складу.

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