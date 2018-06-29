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Дешам: У нас три защитника из Ла Лиги, которые хорошо знакомы с Месси

22:26 26 Читати українською
Дешам: У нас три защитника из Ла Лиги, которые хорошо знакомы с Месси
Дидье Дешам / Фото из соцсетей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от поединка своих подопечных против Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2018.

"У нашей команды мало опыта, но в матче важна и индивидуальность. У Месси очень много матчей и голов за спиной. Нам нужно нейтрализовать его, но Месси способен минимальными усилиями обеспечить победу. Есть несколько вариантов, как ограничить его.

Сама сборная Аргентины очень опытная. У них есть не только Месси, но и Маскерано. Мы молоды, но это не помешает нам сделать проблем сопернику в завтрашнем матче.

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У нас три защитника из Ла Лиги, которые хорошо знакомы с Месси. Поможет ли это им? Надеюсь дать вам положительный ответ после матча. Это не значит, что они смогут обезопасить Месси, но это большой плюс. Возможно, наши защитники смогут лучше читать его игру, но Месси непредсказуемый", – цитирует Дешама издание sport24.

Напомним, матч Франция – Аргентина состоится 30 июня, начало в 17:00.

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ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
18
час
:
8
мин
Аргентина
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Теги
Чемпионат мира-2018 ЧМ 2018 Франция - Аргентина Лионель Месси Лионель Месси Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам
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