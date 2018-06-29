toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА Новини ЧС 2018

Дешам: У нас три захисники з Ла Ліги, які добре знайомі з Мессі

22:26 174 Читать на русском
Дешам: У нас три захисники з Ла Ліги, які добре знайомі з Мессі
Дідьє Дешам / Фото з соцмереж

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від поєдинку своїх підопічних проти Аргентини в 1/8 фіналу ЧС-2018.

"У нашої команди мало досвіду, але в матчі важлива і індивідуальність. У Мессі дуже багато матчів і голів за спиною. Нам потрібно нейтралізувати його, але Мессі здатний мінімальними зусиллями забезпечити перемогу. Є кілька варіантів, як обмежити його.

Сама збірна Аргентини дуже досвідчена. У них є не тільки Мессі, але і Маскерано. Ми молоді, але це не завадить нам зробити проблем супернику в завтрашньому матчі.

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

У нас три захисники з Ла Ліги, які добре знайомі з Мессі. Чи допоможе це їм? Сподіваюся дати вам позитивну відповідь після матчу. Це не означає, що вони зможуть убезпечити Мессі, але це великий плюс. Можливо, наші захисники зможуть краще читати його гру, але Мессі непередбачуваний", – цитує Дешама видання sport24.

Нагадаємо, матч Франція – Аргентина відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
до матчу
18
год
:
5
хв
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чемпіонат світу-2018 ЧС 2018 Франція - Аргентина Ліонель Мессі Ліонель Мессі Франція Франція Дідьє Дешам Дідьє Дешам
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Львів припинив співпрацю з Демченком
    Україна — 16:31700 Львів припинив співпрацю з Демченком
18
год
:
5
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук