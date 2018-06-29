Дешам: У нас три захисники з Ла Ліги, які добре знайомі з Мессі

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від поєдинку своїх підопічних проти Аргентини в 1/8 фіналу ЧС-2018.

"У нашої команди мало досвіду, але в матчі важлива і індивідуальність. У Мессі дуже багато матчів і голів за спиною. Нам потрібно нейтралізувати його, але Мессі здатний мінімальними зусиллями забезпечити перемогу. Є кілька варіантів, як обмежити його.

Сама збірна Аргентини дуже досвідчена. У них є не тільки Мессі, але і Маскерано. Ми молоді, але це не завадить нам зробити проблем супернику в завтрашньому матчі.

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У нас три захисники з Ла Ліги, які добре знайомі з Мессі. Чи допоможе це їм? Сподіваюся дати вам позитивну відповідь після матчу. Це не означає, що вони зможуть убезпечити Мессі, але це великий плюс. Можливо, наші захисники зможуть краще читати його гру, але Мессі непередбачуваний", – цитує Дешама видання sport24.

Нагадаємо, матч Франція – Аргентина відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

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