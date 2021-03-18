"Мы будем двигаться вперед, игра за игрой. Первый матч против Украины приближается очень быстро. С тех пор, как я стал тренером, в среду пришлось сыграть только один раз. 70% вызванных игроков могут травмироваться в воскресных матчах за клубы.

Франция обнародовала список игроков на матчи отбора к ЧМ-2022 – Украина станет первым соперником чемпионов мира

Сначала подумаем об Украине, только потом о поездке в Казахстан. Это долгое путешествие с нарушением привычных биоритмов, а затем встреча на синтетическом газоне. Будем держать пальцы скрещенными, чтобы сегодня, завтра и на выходных ничего не произошло во время матчей. Подведем итоги в понедельник. Во время этого сбора будет сложно проводить настоящие тренировки, в основном это вопросы восстановления и настроя. Учитывая это, было важно вызвать игроков, которые уже имели опыт работы в сборной Франции", – цитирует Дешама сайт FFF.

Напомним, французы начнут отбор на чемпионат мира домашним матчем против сборной Украины (24 марта). Затем "трехцветные" встретятся с Казахстаном (28-го) и Боснией (31-го).

"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній