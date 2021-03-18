Сборная Франции заявила 26 игроков на мартовские поединки отбора к ЧМ-2022, сообщает официальный твиттер команды.

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Голкиперы: Ареола, Льорис, Меньян, Манданда.

Защитники: Динь, Дюбуа, Люка Эрнандес, Кимпембе, Лангле, Ферлан Менди, Павар, Варан, Зума.

Полузащитники: Канте, Ндомбеле, Погба, Рабьо, Сиссоко.

Нападающие: Бен-Йеддер, Коман, Усман Дембеле, Жиру, Гризманн, Лемар, Марсьяль, Мбаппе.

Отметим, что французы начнут борьбу за путевку на чемпионат мира матчем против Украины, который состоится 24 марта во Франции. Далее чемпионы мира сыграют с Казахстаном (28 марта) и Боснией и Герцеговиной (31 марта).

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