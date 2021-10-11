"Дуже радий і гордий за гравців. Нам довелося відігруватися в обох матчах. Сьогодні вдалося зробити це швидко. Окрім таланту, ця команда має характер і переможний менталітет. Дуже пишаюся своїми гравцями.

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На кону був трофей. Наші гравці – бійці, те ж можна сказати й про мене. Ми зробили все можливе для того, щоб тут опинитися. Коли ти вже у фіналі, то найкраще виграти його.

Після перерви ми почали грати агресивніше, змушуючи суперника помилятися. Ми кинули грати після 20 хвилин. У матчах з Іспанією так вчиняти не можна. Наша система і те, як ми реалізуємо її, все ще вимагають покращення.

Карім – дуже важливий для нас гравець, він довів це в останніх двох матчах. Він наділений винятковими якостями і бажанням перемагати. Від нього це передається іншим футболістам. Дуже радий за нього, він зіграв важливу роль у нашій перемозі в Лізі націй", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що "Фурія роха" відкрила рахунок у фінальному двобої з французами зусиллями Оярсабаля, але потім пропустила від Бензема та Мбаппе.

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