Сборная Испании встречалась с Францией в рамках финала Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Несмотря на громкую вывеску поединка, первая половина игры выдалась на удивление скучной и без ярких моментов, но после перерыва все изменилось.

Италия – Бельгия – 2:1 – видео голов и обзор матча

На 64-й минуте Оярсабаль открыл счет. Сразу после этого Бензема шедевральным выстрелом в девятку выровнял положение. Решающий гол забил Мбаппе, но из всех повторов было заметно, что французский форвард находился в офсайде. Рефери засчитал взятие ворот, объяснив, что было прикосновение к мячу от игрока испанцев.

Франция стала триумфатором Лиги наций во втором в истории розыгрыше турнира.

Франция выиграла Лигу наций УЕФА, одержав скандальную победу над Испанией в финале