Действующие чемпионы мира уже забронировали себе прямую путевку в Катар. Следовательно, последний матч группового этапа для Франции превратился в формальность. Именно поэтому тренерский штаб может прибегнуть к ротации.

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"Я знаю, что наш матч с Финляндией будет влиять на борьбу за второе место. Возможно, будут изменения на составе. Я подумаю. У нас есть такое право, потому что мы уже выиграли группу, но нам нужно уважать всех соперников", – цитирует Дешама lequipe.

Напомним, перед последним туром Финляндия на два очка опережает Украину. Даже возможная победа команды Александра Петракова в матче с Боснией и Герцеговиной не гарантирует второе место. Если параллельно Суоми сыграют вничью с Францией, то все будет решать разница мячей.

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