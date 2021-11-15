Чинні чемпіони світу вже забронювали собі пряму путівку в Катар. Відтак, останній матч групового етапу для Франції перетворився на формальність. Саме тому тренерський штаб може вдатися до ротації.

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"Я знаю, що наш матч із Фінляндією впливатиме на боротьбу за друге місце. Можливо, будуть зміни на складі. Я подумаю. У нас є таке право через те, що ми вже виграли групу, але нам потрібно поважати всіх суперників", – цитує Дешама lequipe.

Нагадаємо, перед останнім туром Фінляндія на два очки випереджає Україну. Навіть можлива перемога команди Олександра Петракова у матчі з Боснією та Герцеговиною не гарантує їй друге місце. Якщо паралельно Суомі зіграють внічию з Францією, все вирішуватиме різниця м'ячів.

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