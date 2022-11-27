"Клетчатые" разгромили соперника со счетом 4:1 и досрочно отправили Канаду паковать вещи домой. Интересно, что наставник "кленовых листьев" опрометчиво оказал своей команде "медвежью услугу".

Второй вылет с ЧМ-2022 в видеообзоре матча Хорватия – Канада – 4:1

Дело в том, что после первого тура, в котором Канада минимально проиграла Бельгии, Джон Гердман заявил, что теперь его игроки "должны выйти на поле и тра**уть Хорватию". Неудивительно, что это изрядно разозлило "клетчатых", которые впервые за более чем год сумели забить по меньшей мере 4 гола в одном матче.

То, что слова Гердмана повлияли на мотивацию, подтвердил автор дубля в ворота канадцев Андрей Крамарич. "Это слова, которые мотивировали всю Хорватию. Я хочу поблагодарить тренера сборной Канады. Он мог подобрать лучшие слова. Он мог сформулировать это несколько иначе. В итоге, Хорватия продемонстрировала, кто кого тра**ул", – цитирует форварда Goal.

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