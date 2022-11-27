"Картаті" розгромили суперника з рахунком 4:1 та достроково відправили Канаду пакувати речі додому. Цікаво, наставник "кленових листків" необачно зробив своїй команді "ведмежу послугу".

Другий виліт з ЧС-2022 у відеоогляді матчу Хорватія – Канада – 4:1

Річ у тім, що після першого туру, в якому Канада мінімально програла Бельгії, Джон Гердман заявив, що тепер його гравці "повинні вийти на поле і тра**ути Хорватію". Не дивно, що це неабияк розізлило "картатих", які вперше за понад рік спромоглися забити щонайменше 4 голи в одному матчі.

Те, що слова Гердмана вплинули на мотивацію, підтвердив автор дубля у ворота канадців Андрей Крамаріч. "Це слова, які мотивували всю Хорватію. Я хочу подякувати тренеру збірної Канади. Він міг підібрати кращі слова. Він міг сформулювати це трохи інакше. У підсумку, Хорватія продемонструвала, хто кого тра**в", – цитує форварда Goal.

Хорватія розгромила Канаду завдяки перфомансу Перішіча та Крамаріча, вибивши "кленових" з ЧС-2022