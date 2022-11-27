Уже на 2-й минуте Альфонсо Дэвис взлетел над штрафной и наконец забил дебютный мяч Канады на чемпионатах мира (это был пятый матч с учетом "сухого" 1986 года). Впрочем, праздник "кленовых" погас еще до перерыва. Один гол Крамарича отменили из-за офсайда партнера, но на 36-й минуте форвард хорватов избежал любых нарушений правил. Под занавес тайма Ливая вообще вывел вперед уже вице-чемпионов мира.

Хорватия разгромила Канаду благодаря перфомансу Перишича и Крамарича, выбив "кленовых" с ЧМ-2022

После перерыва Канада посыпалась вовсе. Крамарич оформил дубль, а "джокеры" Оршич и Майер в компенсированное время довели дело до разгрома. 4:1 – Дэвис и компания после Катара стали второй командой, досрочно вылетевшей с ЧМ-2022.