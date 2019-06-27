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Дерлис попал в топ-3 самых быстрых игроков Копа Америка-2019

08:00 42 Читати українською
Дерлис попал в топ-3 самых быстрых игроков Копа Америка-2019
Дерлис Гонсалес / Федерация футбола Парагвая

Форвард сборной Парагвая Дерлис Гонсалес оказался в тройке самых быстрых игроков Копа Америка-2019.

Дерлис Гонсалес, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, успел отличиться невероятным достижением на Копа Америка.

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В матче против Аргентины (1:1) форвард сборной Парагвая пробежал со скоростью 9,5 метров в секунду, что является третьим показателем на турнире по версии Instat. К слову, в этом же матче игрок не забил пенальти.

Быстрее оказались лишь Давинсон Санчес из Колумбии (9,7 метров в секунду в матче с Катаром) и Акрам Афиф из Катара (9,7 метров в секунду в матче против Колумбии).

Парагвай по итогам группового этапа занял 3 место, но вышел в плей-офф по дополнительным показателям.

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