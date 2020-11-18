Вингер Олимпии Дерлис Гонсалес не поможет команде в текущем сезоне чемпионата Парагвая.

У Дерлиса диагностировали разрыв крестообразных связок правого колена, что означает, что текущий сезон уже завершился для экс-игрока Динамо.

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По информации Haupei24, реабилитация парагвайца продлится около 6-7 месяцев. Следует отметить, что сезон 2020 чемпионата Парагвая завершается уже в декабре.

К слову, Дерлис провел 21 матч в текущем сезоне в составе Олимпии, записав в свой актив 7 голов и 7 ассистов.

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