Дерлис Гонсалес получил серьезную травму и выбыл до конца сезона
18:45 - Читати українською
Вингер Олимпии Дерлис Гонсалес не поможет команде в текущем сезоне чемпионата Парагвая.
У Дерлиса диагностировали разрыв крестообразных связок правого колена, что означает, что текущий сезон уже завершился для экс-игрока Динамо.
По информации Haupei24, реабилитация парагвайца продлится около 6-7 месяцев. Следует отметить, что сезон 2020 чемпионата Парагвая завершается уже в декабре.
К слову, Дерлис провел 21 матч в текущем сезоне в составе Олимпии, записав в свой актив 7 голов и 7 ассистов.
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