Вінгер Олімпії Дерліс Гонсалес не допоможе команді в поточному сезоні чемпіонату Парагваю.

У Дерліса діагностували розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, що означає, що поточний сезон вже завершився для екс-гравця Динамо.

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За інформацією Haupei24, реабілітація парагвайця триватиме близько 6-7 місяців. Слід відзначити, що сезон 2020 чемпіонату Парагваю завершується вже у грудні.

До слова, Дерліс провів 21 матч у поточному сезоні у складі Олімпії, записавши до свого активу 7 голів та 7 асистів.

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