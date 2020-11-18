Дерліс Гонсалес зазнав серйозної травми та вибув до кінця сезону
18:42 - Читать на русском
Вінгер Олімпії Дерліс Гонсалес не допоможе команді в поточному сезоні чемпіонату Парагваю.
У Дерліса діагностували розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, що означає, що поточний сезон вже завершився для екс-гравця Динамо.
За інформацією Haupei24, реабілітація парагвайця триватиме близько 6-7 місяців. Слід відзначити, що сезон 2020 чемпіонату Парагваю завершується вже у грудні.
До слова, Дерліс провів 21 матч у поточному сезоні у складі Олімпії, записавши до свого активу 7 голів та 7 асистів.
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