Дерліс Гонсалес покинув Динамо та перейшов у Олімпію

Форвард Динамо Дерліс Гонсалес офіційно став гравцем парагвайської Олімпії.

Форвард Дерліс Гонсалес офіційно перейшов у Олімпію з Асунсьйона. Деталі угоди наразі невідомі, але парагвайський клуб вже оголосив про перехід 25-річного нападника у своєму Twitter. "Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо в Олімпію", – Олімпія привітала Дерліса з переходом до своїх лав.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримає 5 млн доларів за половину прав на Гонсалеса. Дерліс перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,3 млн євро. З літа 2018 року форвард збірної Парагваю виступав на правах оренди у складі бразильського Сантоса.

За даними Transfermarkt, контракт Дерліса з Динамо був розрахований до літа 2020 року. До слова, раніше киян покинули Карлос Самбрано та Сідклей. Перший перейшов у Бока Хуніорс, другий – у Корінтіанс.

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