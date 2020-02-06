Динамо близко к согласованию трансфера Дерлиса Гонсалеса – киевляне получат фантастические бонусы, – СМИ

Динамо готово изменить свою позицию в переговорах с Олимпией Асунсьон по форварду Дерлису Гонсалесу.

Клубы вчера (5 февраля) были близки к компромиссу в вопросе трансфера парагвайца, информирует ABC.

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Ранее Динамо отказывалось отпускать Гонсалеса за 5 млн долларов, которые должны были разделиться на несколько траншей. Олимпия готова заплатить эту сумму за 50 процентов прав на нападающего, то есть Динамо может неплохо заработать на своей половине, если парагвайский клуб выгодно продаст игрока в будущем. Источник подчеркивает, что переход 25-летнего нападающего станет рекордным в истории Олимпии.

Напомним, Гонсалес перешел из Базеля в Динамо летом 2015 года, тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около 9,3 евро. Сейчас игрок сборной Парагвая выступает за Сантос на правах аренды.

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