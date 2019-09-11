Дерлис Гонсалес ассистом помог победить Парагваю в своем юбилейном матче за сборную

Полузащитник сборной Парагвая Гонсалес отличился голевой передачей в товарищеском матче против Иордании (4:2).

Товарищеские матчи.

Йордания – Парагвай – 2:4

Голы: Аль-Тамари, 43, Аль-Бахет, 45+1 – Ромеро, 61, 90, Альмирон, 74, Рохас, 75

Сборная Парагвая в результативном матче переиграла Иорданию. Первый тайм был за командой с Ближнего Востока – перед самым перерывом голами отметились Аль-Тамари и Аль-Бахет. После перерыва Парагвай перехватил инициативу в свои руки и начал реализовывать свои моменты. Счет сократил Ромеро, а Альмирон и Рохас за 2 минуты вывели латиноамериканцев вперед. Точку в матче поставил Ромеро, которому ассистировал Дерлис Гонсалес.

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Отметим, что динамовец, который играет за Сантос на правах аренды, записал на свой счет голевую передачу в свой юбилейный, 40-ый матч за сборную Парагвая.