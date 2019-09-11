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Дерліс Гонсалес асистом допоміг перемогти Парагваю у своєму ювілейному матчі за збірну

16:11 518 Читать на русском
Дерліс Гонсалес асистом допоміг перемогти Парагваю у своєму ювілейному матчі за збірну
Дерліс Гонсалес / T13

Півзахисник збірної Парагваю Дерліс Гонсалес відзначився гольовою передачею в товариському матчі проти Йорданії (4:2).

Товариські матчі.

Йорданія – Парагвай – 2:4

Голи: Аль-Тамарі, 43, Аль-Бахет, 45+1 – Ромеро, 61, 90, Альмірон, 74, Рохас, 75

Збірна Парагваю в результативному матчі переграла Йорданію. Перший тайм був за командою з Ближнього Сходу – перед самою перервою голами відзначились Аль-Тамарі та Аль-Бахет. По перерві Парагвай перехопив ініціативу в свої руки та почав реалізовувати свої моменти. Рахунок скоротив Ромеро, а Альмірон та Рохас за 2 хвилини вивели латиноамериканців вперед. Крапку в матчі поставив Ромеро, якому асистував Дерліс Гонсалес.

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Відзначимо, що динамівець, який грає за Сантос на правах оренди, записав на свій рахунок гольову передачу в свій ювілейний, 40-ий матч за збірну Парагваю.

blog_ava
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14:00
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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Парагвай Парагвай Йорданія Йорданія Світ Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
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