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Эвра официально завершил карьеру и рассказал о дальнейших планах

13:40 34 Читати українською
Эвра официально завершил карьеру и рассказал о дальнейших планах
Патрис Эвра / Reuters

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед решил завязать с выступлениями на профессиональном уровне.

"Моя карьера игрока официально завершена. В 2013 году я начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все пойдет хорошо, через полтора года я буду готов возглавить команду.

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Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", – рассказал 38-летний француз в интервью Gazzetta dello Sport. Последним клубом Эвра был Вест Хэм, за который он сыграл 5 матчей в 2018 году. После этого опытный защитник провел год в статусе свободного агента.

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В активе уже экс-футболиста Кубкок французской лиги в составе Монако, пять титулов АПЛ, четыре Суперкубка Англии и одна победа в Лиге чемпионов вместе с МЮ, а также два чемпионства Серии А и Кубок Италии в составе Ювентуса. Также Эвра сыграл 81 матч за сборную Франции.

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Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Франция Франция Монако Монако Англия Патрис Эвра Патрис Эвра
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