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"Погибнут 100 тысяч человек, а им все равно", – Маркевич о российской агрессии на Донбассе

17:08 128 Читати українською
"Погибнут 100 тысяч человек, а им все равно", – Маркевич о российской агрессии на Донбассе
Мирон Маркевич / Фото из соцсетей

Легендарный тренер прокомментировал действия России на востоке Украины.

"Договариваться с Россией? разве что у них что-то изменится в голове, но я не представляю, как можно закончить все это. Я понимаю, к чему они идут: они хотят, чтобы мы склонили головы и упали на колени. Тогда, возможно, и договоримся.

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Договориться можно, но пусть они уйдут из Донбасса, чтобы это была Украина. Я не верю, что они могут уйти. Жесткие санкции – это единственное, но я уверен, что и это им не поможет. Люди они такие – погибнут 100 тысяч человек, а им абсолютно все равно. Трудно поверить, что что-то изменится. Не хотят они спокойно жить, как живут все нормальные люди. Им нужно где-то воевать, не давать людям спокойно жить.

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Большинство наших людей хочет жить в Европейском союзе, а они нам не дают этого сделать. Наверное, и не дадут", – сказал Маркевич в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой".

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Мирон Маркевич Россия
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