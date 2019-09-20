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Депутати проросійської партії тренуються на стадіоні Динамо – фото дня

14:30 1187 Читать на русском
Депутати проросійської партії тренуються на стадіоні Динамо – фото дня
Ілля Кива /Фото з відкритих джерел

Чиновники довели, що фраза "спорт – поза політикою" – неактуальна.

Депутати Верховної ради України Григорій Суркіс та Ілля Кива були помічені на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Відповідну світлину опублікував у facebook журналіст Кирило Крижановський.

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На фото Суркіс та Кива одягнені у тренувальні форми. Ймовірно, чиновники готуються до благодійного турніру з футболу “Кубок Верховної Ради України”, який відбудеться 21 вересня, на НТБ Динамо у Конча-Заспі.

Варто відзначити, що герої світлини є членами фракції "Опозиційна платформа — За життя", яка відома своїми проросійськими нахилами.

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