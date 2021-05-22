"Мне только исполнилось 23 года, когда я перешел в Лион. Я здесь изменился, вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время.

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Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей с этого времени. Это был мой дом. Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч (против Ниццы 23 мая – Футбол 24) здесь. Печально прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особый и эмоциональный момент", – цитирует Депая L'Equipe.

Напомним, воспитанник ПСВ перебрался в Лион из Манчестер Юнайтед в 2017 году. Контракт Мемфиса с "львами" завершается 30 июня, а новым местом трудоустройства называют Барселону.

В сезоне 2020/21 Депай провел в футболке французского клуба 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22-мя голами и 10-ю результативными передачами.

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