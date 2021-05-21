Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро подписал контракт с Барселоной до лета 2023-го, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Также на переход в каталонский гранд согласился форвард Лиона Мемфис Депай, сторонами осталось согласовать последние детали. Оба игрока присоединятся к "блаугранас" на правах свободных агентов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мемфис провел 36 матчей и забил 20 мячей. Агуэро в текущем розыгрыше АПЛ сыграл 11 поединков – 2 гола.

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