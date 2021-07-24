Барселона в рамках подготовки к грядущей кампании провела контрольный поединок с Жироной, которая выступает в Сегунде.

Товарищеский матч

Барселона – Жирона – 3:1

Голы: Пике, 21 (пен), Манай, 24, Депай, 85 (пен) – Сайс, 42 (пен)

Каталонский клуб без Лионеля Месси уверенно разобрался с Жироной. В первом тайме случилось четыре памятных эпизода – гол Пике с пенальти, немного курьезный мяч Маная в ворота Жироны, точный выстрел Сайса, который не парировал кипер каталонцев Бальде, и дебют Депая.

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Голландец вышел на поле на 42 минуте, заменив Маная. Уже в первом своем матче Депай забил. Случилось это только в конце второго тайма, когда ему доверили пробить 11-метровый – Мемфис едва не прошил сетку. Финальный свисток зафиксировал победу команды Рональда Кумана.

Заметим, Барселона первый официальный матч в Ла Лиге нового сезона сыграет 15 августа на Камп Ноу, оппонентом будет Реал Сосьедад.

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