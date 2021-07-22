Каталонский коллектив долго оттягивал с презентацией Мемфиса Депая, но 22 июля она наконец состоялась.

27-летний нападающий был официально представлен в статусе игрока "блаугранас", сообщает пресс-служба клуба.

Депай объяснил, почему выбрал Барселону для продолжения карьеры

В мероприятии участвовал президент Жоан Лапорта, который лично представил Мемфиса. После всех торжеств Депай надел новую футболку Барселоны и похвастался техникой перед камерами прессы.

Напомним, последним клубом нидерландца был Лион, цвета которого он защищал с 2017-го, а в прошлом сезоне Лиги 1 провел 37 матчей (20 мячей и 12 ассистов). К каталонцам Мемфис Депай присоединился на правах свободного агента.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує