Барселона в рамках підготовки до прийдешньої кампанії провела контрольний поєдинок з Жироною, яка виступає в Сегунді.

Товариський матч

Барселона – Жирона – 3:1

Голи: Піке, 21 (пен), Манай, 24, Депай, 85 (пен) – Сайс, 42 (пен)

Каталонський клуб без Ліонеля Мессі впевнено розібрався з Жироною. В першому таймі трапилось чотири пам'ятні епізоди – гол Піке з пенальті, трішки курйозний м'яч Маная у ворота Жирони, влучний постріл Сайса, який не парирував кіпер каталонців Бальде, та дебют Мемфіса Депая.

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Нідерландець вийшов на поле на 42 хвилині, замінивши Маная. Вже у першому своєму матчі Депай забив. Трапилось це аж наприкінці другого тайму, коли йому довірили пробити 11-метровий – Мемфіс ледь не прошив сітку. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Рональда Кумана.

Зауважимо, Барселона перший офіційний матч в Ла Лізі нового сезону зіграє 15 серпня на Камп Ноу, опонентом буде Реал Сосьєдад.

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