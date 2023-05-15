Бывший директор телеканалов "Футбол" будет работать в Полесье, утверждает Tribuna.

Калитвинцев прокомментировал исторический выход Полесья в УПЛ: "Самая главная победа для всех нас еще впереди"

Житомирский клуб может похвастаться серьезным бюджетом и уже гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон. В Полесье 49-летний Денисов будет отвечать за работу с медиа и маркетинг. Официальная презентация ожидается в ближайшие дни. Стороны активно сотрудничали в организации Зимнего кубка.

Напомним, Денисов возглавлял каналы "Футбол" с 2008 по 2022 годы, пока Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию не принял решение президента Шахтера Рината Ахметова и его инвестиционной компании SCM о выходе из медийного бизнеса.

"Цыганык пообещал запустить у меня стулом". Топ-журналист 90-х – о разговоре с Ахметовым и компьютерном голе Динамо