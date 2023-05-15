Колишній директор телеканалів "Футбол" працюватиме у Поліссі, стверджує Tribuna.

Калітвінцев прокоментував історичний вихід Полісся в УПЛ: "Найголовніша перемога для всіх нас ще попереду"

Житомирський клуб може похизуватися серйозним бюджетом і вже гарантував собі місце в УПЛ на наступний сезон. У Поліссі 49-річний Денисов буде відповідати за роботу з медіа та маркетинг. Офіційна презентація очікується найближчими днями. Сторони активно співпрацювали під час організації Зимового кубка.

Нагадаємо, Денисов очолював канали "Футбол" з 2008 по 2022 роки, допоки Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу.

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