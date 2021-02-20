"На самом деле, эта история не о Шахтере, эта история не о Малиновском и не о Геллере. Почему? Потому что нет контрактов, нет каких-то подписанных документов о том, что Шахтер каким-то образом не выполнил обязательства перед Зарей или перед ее президентом Евгением Геллером. Никаких бумаг нет, но, тем не менее, со стороны Геллера появилась претензия о том, что Шахтер ему что-то обещал на словах и эти слова никак не выполнены.

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Эта история крутится не вокруг Малиновского, а вокруг футболиста по имени Виллиан Гомес, который когда-то выступал за Металлист. Когда харьковский клуб начал разваливаться при Курченко – много футболистов получили статус свободного агента, либо самостоятельно покидали команду из-за того, что клуб не рассчитывался с долгами. Одним из таких футболистов был Виллиан Гомес и в нем были заинтересованы некоторые клубы.

Агенты Гомеса – Алексей Алехин и Алексей Люндовский – ищут ему клуб в Украине и обращаются к Сергею Палкину, чтобы тот поговорил с президентом Зари Геллером на предмет возможного перехода Гомеса в луганский клуб, на котором в будущем можно будет заработать. В результате стороны договариваются, а через некоторое время интерес к Гомесу проявляет Крузейро, предлагая 3,5 млн евро. Эта сумма устраивает Зарю – сделка состоялась. По ее условиям, Заря получает агентскую комиссию, также часть суммы получает игрок, бразильские агенты и украинские агенты. Начинают заходить первые платежи, стороны выполняют свои обязательства, а дальше происходит ситуация, при которой в Крузейро меняются владельцы и клуб перестает платить.

Алехин и Люндовский начинают пятилетнюю тяжбу с Крузейро: идут суды, с клуба снимают очки, их давят санкциями, дело рассматривается в Швейцарии. Заря не участвует в этих спорах, этим занимаются те, кто продавал футболиста. В итоге, почти через пять лет, остаток суммы – а это три транша по 500 тысяч евро – в Зарю заходят, а дальше самое интересное. Дальше – тишина. Геллер игнорирует запросы о том, что эти деньги нужно было передать тем, кто на них имеет право и в какой-то момент решает, что это его деньги, а не агентов. Геллер аргументирует такое решение тем, что Шахтер на словах обещал ему часть денег за трансферы Малиновского и Соболя. Повторюсь, никаких соглашений с Шахтером у него нет, а деньги за Гомеса, за которого он не судился и не тратился, Геллер не отдает", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

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