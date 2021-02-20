"Насправді, ця історія не про Шахтар, ця історія не про Маліновського і не про Геллера. Чому? Тому що немає контрактів, немає якихось підписаних документів про те, що Шахтар якимось чином не виконав зобов'язання перед Зорею або перед її президентом Євгеном Геллером. Жодних паперів немає, але, тим не менш, з боку Геллера з'явилася претензія про те, що Шахтар йому щось обіцяв на словах і ці слова ніяк не виконані.

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Ця історія крутиться не навколо Маліновського, а навколо футболіста на ім'я Вілліан Гомес, який колись виступав за Металіст. Коли харківський клуб почав розвалюватися при Курченку – багато футболістів отримали статус вільного агента, або самостійно полишали команду через те, що клуб не розраховувався з боргами. Одним з таких футболістів був Вілліан Гомес і у ньому були зацікавлені деякі клуби.

Агенти Гомеса – Олексій Альохін і Олексій Люндовський – шукають йому клуб в Україні і звертаються до Сергія Палкіна, щоб той поговорив з президентом Зорі Геллером на предмет можливого переходу Гомеса в луганський клуб, на якому в майбутньому можна буде заробити. В результаті сторони домовляються, а через деякий час інтерес до Гомеса проявляє Крузейро, пропонуючи 3,5 млн євро. Ця сума влаштовує Зорю – угода відбулася. За її умовами, Зоря отримує агентську комісію, також частину суми отримує гравець, бразильські агенти і українські агенти. Починають заходити перші платежі, сторони виконують свої зобов'язання, а далі відбувається ситуація, при якій у Крузейро змінюються власники та клуб перестає платити.

Альохін і Люндовський починають п'ятирічну тяганину з Крузейро: йдуть суди, з клубу знімають очки, їх тиснуть санкціями, справа розглядається в Швейцарії. Зоря не бере участі у цих суперечках, цим займаються ті, хто продавав футболіста. У підсумку, майже через п'ять років, залишок суми – а це три транші по 500 тисяч євро – в Зорю заходять, а далі найцікавіше. Далі – тиша. Геллер ігнорує запити про те, що ці гроші потрібно було передати тим, хто на них має право і в якийсь момент вирішує, що це його гроші, а не агентів. Геллер аргументує таке рішення тим, що Шахтар на словах обіцяв йому частину грошей за трансфери Маліновського і Соболя. Повторюся, жодних угод з Шахтарем у нього немає, а гроші за Гомеса, за якого він не позивався і не витрачався, Геллер не віддає", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

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